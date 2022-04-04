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«Камп Ноу» стоя аплодировал Дембеле за игру против «Севильи»

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Усман Дембеле показал фантастическую игру против «Севильи» в воскресенье.

Француз отдал голевую передачу Педри и мог бы сделать хет-трик, если бы другие игроки вели себя более уверенно перед воротами.

Нападающий работал на полную катушку, участвуя как в нападении, так и в обороне. Это было великолепное зрелище.

Болельщики «Барсы» признали это. Они аплодировали Усману стоя, когда он покинул поле в добавленное время.

Похоже, «Камп Ноу» простил Дембеле. 17 февраля, когда Усман впервые появился на поле после саги с контрактом, толпа на «Камп Ноу» освистывала форварда всякий раз, когда он получал мяч.

Теперь пришло время, наконец, подписать новый контракт. В воскресенье стало известно, что «Барселона» запланировала встречу с агентом француза, чтобы обсудить возможное продление.

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