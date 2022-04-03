Хави рассказал о целях «Барсы» на этот сезон в преддверии «еще одного финала» с «Севильей»

«Этот матч против «Севильи» — еще один финал для нас», — сказал Хави прессе перед матчем с «Севильей».

«У нас есть возможность подняться на второе место в таблице, и мы должны продолжить нашу удачную серию и доказать, что мы можем конкурировать с кем угодно».

«Нам нужна публика, наши фанаты, чтобы поддержать нас».

«Главная цель — попасть в Лигу чемпионов в следующем году. В ноябре мы были в очень сложной ситуации, но мы исправили ее».

«Теперь задача состоит в том, чтобы быть как можно выше в Ла Лиге и выиграть Лигу Европы».

«Реал Мадрид» обыграл «Сельту» в субботу, поэтому «Барсе» нужна победа над «Севильей», чтобы убедиться, что у них есть хотя бы небольшой шанс догнать «сливочных».

Если «Барса» обыграет «Севилью», каталонцы переместятся с четвертого на второе место в турнирной таблице.