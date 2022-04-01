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«Манчестер Сити» готов сделать предложение по Рональду Араухо

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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«Манчестер Сити» готов сделать предложение по Рональду Араухо, сообщает Manchester Evening News.

Английские миллиардеры следят за затянувшимися переговорами Араухо по контракту с «Барселоной» и сделают ставку на игрока, если «Барселона» не сможет продлить его контракт.

Уругвайский защитник является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Барсы» и требует от «блауграны» лучшего контракта.

«Барса» может решить продать Араухо и использовать вырученные средства для оплаты более опытного защитника — клуб уже связался с Антонио Рюдигером и подписал Андреаса Кристенсена.

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