4 агента выжимают из «Барсы» более крупные контракты для своих звезд

Иван де ла Пенья

Агент Гави – Ивана де ла Пенья. Несмотря на его хорошие отношения с Хави, Пенья хочет большего для 17-летнего парня.

Интересно, что в этом году Пенья был замечен в офисе «Мадрида», хотя утверждалось, что он пошел обсудить другого своего игрока.

Эдмундо Кабчи

Эдмундо Кабчи из Excellent Sport работает с Рональдом Араухо. В этом году его заметили за ужином с Пепом Гвардиолой — сложно поверить, что имя игрока не всплыло, поскольку Араухо был связан с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Срок действия контракта Араухо истекает в 2023 году, и он не продлил его, потому что его агент хочет более крупный контракт для уругвайца.

Жорже Мендеш

Нико Гонсалес недавно стал клиентом Жорже Мендеша. Это довольно интересно, поскольку Мендеш известен тем, что заключает большие контракты для своих игроков.

Мендеш сотрудничает с такими игроками, как Криштиану Роналду и Ансу Фати, вероятно, поэтому Нико уже присматривается к более крупному контракту.

Мусса Сиссоко

Мусса Сиссоко настолько популярен в «Барселоне», что даже президент «Барселоны» Жоан Лапорта может кое-что сказать о нем.

Требования Сиссоко от имени Усмана Дембеле уже довольно хорошо известны.