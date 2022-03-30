Дембеле рассказал в раздевалке «Барсы», где хочет сыграть в следующем сезоне

Усман Дембеле сказал одноклубникам, что хочет играть за «Барселону» в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

Дембеле был очень близок к уходу во время январского трансферного окна, но клубы предпочли оставить деньги при себе и взять его бесплатно в конце сезона.

Тем не менее, Дембеле заново обрел себя - теперь он выглядит счастливее, чем когда-либо, и стал вторым по результативности ассистентом Ла Лиги.

По информации источников, «Барселона» связалась с агентом Дембеле по поводу возможного продления.