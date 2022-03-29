Лапорта признается в симпатии к Жоау Феликсу, говоря о трансферных целях клуба

Говоря о потенциальных целях, Жоан Лапорта упомянул португальскую звезду Жоау Феликса.

«Надеюсь, «Атлетико» не рассердится, когда я скажу, что мне нравится Жоау Феликс! Он мне нравится, о чем давно знает его агент», — сказал президент «Барселоны».

«Была возможность обменять его на Антуана Гризманна. Он отличный игрок, но «Атлетико» не хотел его отпускать. И это нормально, они приняли лучшее решение».

Феликса представляет Жорже Мендеш, и у агента якобы хорошие отношения с «Барсой». Каталонцы проявляют интерес к 22-летнему форварду, поскольку летом они будут искать нападающего.

В этом сезоне Жоау провел за «Атлетико» 30 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач