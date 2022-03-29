Почему «Барселона» хочет, чтобы «Лидс» вылетел из АПЛ: объясняем

Mundo Deportivo сообщает, что «Лидс Юнайтед» не желает продавать «Барселоне» Рафинью менее чем за 50 миллионов евро. Каталонцы не готовы платить этот взнос, поэтому они надеются, что «Лидс» вылетит в Чемпионшип. Это ослабило бы позиции английского клуба на переговорах, поскольку им было бы труднее удержать бразильца.

«Лидсу» придется снизить запрашиваемую цену за Рафинью, поэтому подписание его контракта было бы возможным вариантом для «Барсы».

«Лидс» находится на 16-м месте в Премьер-лиге, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.