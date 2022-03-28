«Барселона» планирует подписать новый контракт с Мемфисом

«Барселона» планирует провести переговоры с агентами Мемфиса Депая о продлении его контракта, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» проинформировала игрока, что продлит его текущий контракт еще на год, в декабре 2022 года.

28-летний футболист может покинуть «Барсу» в качестве свободного агента в 2023 году, и клуб хочет предотвратить это, привязав его более длительным контрактом.

Тем не менее, голландец все еще может быть продан летом, если поступят серьезные предложения.

Мемфис остается лучшим бомбардиром «Барсы» с 10 голами и двумя передачами в 29 играх.