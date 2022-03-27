Стало известно, в какой клуб Мемфис с большой долей вероятности отправится этим летом

Mundo Deportivo сообщает, что Мемфис Депай привлекает внимание клубов из Премьер-лиги и Серии А.

На данный момент «Тоттенхэм» — приоритетное направление, они очень хотят писать голландца.

Мемфис доволен «Барселоной», но готов строить планы на будущее в зависимости от ситуации. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Сообщалось, что летом каталонцы постараются продать Депая. Хави ценит 28-летнего футболиста, но хочет нападающего, что не подходит Мемфису.

В этом сезоне Мемфис провел за «Барселону» 29 матчей, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.