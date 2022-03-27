Ансу Фати может вернуться к тренировкам в общей группе уже завтра

В понедельник Ансу Фати пройдет МРТ в центре «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Если результаты будут положительными, 19-летний спортсмен присоединится к общей группе на тренировке в тот же день.

Ожидается, что Фати вернется на поле в первом матче против «Айнтрахта» во Франкфурте 7 апреля.

Ранее сообщалось, что «Барса» не будет торопить форварда. Поскольку он отказался от операции, у него повышен риск рецидива. Однако попадание под нож означало бы, что Ансу пропустит остаток сезона.

Выпускник Ла Масии последние два сезона боролся с травмами. В этом сезоне Фати провел за каталонцев 10 игр, забив пять голов и отдав результативную передачу.