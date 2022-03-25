Фабрицио Романо предоставил важную информацию об интересе «Барсы» к Антони

«Барселона» высоко ценит Антони, но считает его слишком дорогим, учитывая финансовое положение клуба, сообщает Фабрицио Романо.

Каталонцы сосредоточены на подписании Рафиньи, который играет на той же позиции (правый фланг), что и его соотечественник, добавляет Романо.

«Блауграна» ведет предварительные переговоры с Рафиньей, но официальные переговоры с «Лидс Юнайтед» еще не начались.

Рафинья забил 12 голов в 28 играх за «Лидс» в этом сезоне. Антони мог похвастаться 12 голами и 10 передачами в 33 матчах за «Аякс».