FC BARCELONA
Блог

Фабрицио Романо предоставил важную информацию об интересе «Барсы» к Антони

Антони
Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

«Барселона» высоко ценит Антони, но считает его слишком дорогим, учитывая финансовое положение клуба, сообщает Фабрицио Романо.

Каталонцы сосредоточены на подписании Рафиньи, который играет на той же позиции (правый фланг), что и его соотечественник, добавляет Романо.

«Блауграна» ведет предварительные переговоры с Рафиньей, но официальные переговоры с «Лидс Юнайтед» еще не начались.

Рафинья забил 12 голов в 28 играх за «Лидс» в этом сезоне. Антони мог похвастаться 12 голами и 10 передачами в 33 матчах за «Аякс».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные