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Статистика показывает огромную разницу между Дембеле при Кумане и при Хави

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Усман Дембеле сделал 9 результативных передач всего в 12 играх под руководством Хави.

У француза было такое же количество передач в 65 играх под руководством Рональда Кумана.

Тем не менее, Дембеле еще не достиг своих лучших результативных показателей при Хави. Он забил 2 гола по сравнению с 11голами при голландском тренере.

Усман Дембеле явно прибавил, как плеймейкер, под руководством Хави. Сейчас он является игроком с лучшим результатом в Европе по передачам за 90 минут за последние 365 дней.

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