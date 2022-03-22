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Хави просит руководство «Барселоны» продлить контракт Араухо

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Хави сказал руководству «Барселоны», что Рональд Араухо является важным игроком для команды, и они должны сделать все возможное, чтобы удержать его на «Камп Ноу», сообщает Cadena SER.

Контракт Араухо с «Барселоной» истекает в 2023 году. Защитник хочет остаться и сообщил об этом тренеру и одноклубникам.

Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, но прогресс был незначительным. Рональд, будучи одним из самых низкооплачиваемых игроков в клубе, как сообщается, хочет контракт, который отражал бы его вклад на поле.

В текущем сезоне Араухо провел за «Барсу» 33 игры, забив четыре гола.

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