Рафинья – приоритет «Барсы» в случае ухода Дембеле

Издание Marca сообщает, что Рафинья – приоритетное усиление «Барселоны» в атаке, если Дембеле покинет клуб. «Лидс» знает об интересе каталонцев и готов предложить им игрока за 40 млн евро.

«Барселона» хочет договориться о сумме в 35 млн и согласовать пятилетний контракт с футболистом.

По сообщениям Фабрицио Романо, отступные за Рафинью могут снизиться до 30 млн евро, если «Лидс» вылетит из Премьер Лиги в конце сезона. На настоящий момент команда занимает 16 строчку в чемпионате и находится в 7 очках от зоны вылета.

В этом сезоне Рафинья сыграл 28 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.