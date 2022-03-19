Хави назвал четыре вещи, которые «Барса» улучшила со времени последнего Класико

Хави назвал четыре вещи, которые «Барселона» улучшила после январского Класико в Суперкубке Испании.

1. «Барса» теперь более надежна в обороне.

2. «Барса» демонстрирует активный высокий прессинг.

3. «Барса» лучше использует свободное пространство.

4. «Барса» лучше понимает позиционную игру.

«Мы прибавили и должны показать это в матче», — добавил Хави.

«Барселона» проиграла предыдущее Класико со счетом 3:2 в дополнительное время. С тех пор каталонцы проиграли только одну игру (против «Атлетика» в Кубке Короля).