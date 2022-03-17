Хави внес три изменения в «основу» «Барсы» по сравнению с первым матчем с «Галатасараем»

Хави сделал три замены в стартовом составе относительно первого матча с «Галатасараем». Пике, Бускетс и Обамеянг сыграют, а Араухо, Нико и Мемфис не попасли в стартовый состав.

Хави отредактировал все лини команды. В обороне Алвес не поехал в Турцию, поэтом Дест – в «основе», как и в первом матче. Пике вернулся, хотя в первой игре был запасным, ему компанию составят Эрик Гарсия и Жорди Альба.

В центре поля снова капитан Бускетс, который сыграл только второй тайм матча в прошлый четверг. Традиционно в центре поля и Френки Де Йонг, рядом с ним Педри.

В атаке Хави сделал ставку на трезубец: Ферран Торрес, который отыграл против турок только половину прошлого матча, Обамеянг, который был запасным и Адама.