«Не имеет никакого значения, что «Барса» отстает от «Мадрида» в таблице»: Виктор Муньос об ожиданиях перед Класико

Виктор Муньос посетил Desafío Nacex, турнир по паддл-теннису между бывшими игроками «Мадрида» и «Барселоны». Муньос говорил о предстоящем Класико.

«У «Барселоны» есть определенные ожидания, не имеет никакого значения, что команда отстает от «Мадрида» в таблице. Она полна желания и если получится победить, то появятся и шансы в Ла Лиге, хотя и маленькие, ведь команда Анчелотти играет очень надежно», - отметил бывший игрок «Барсы».

«Похоже, что футболисты доверяют Хави на тренерском посту, сейчас их команда выглядит намного увереннее, чем несколько месяцев назад, они все делают хорошо».

«Холанду, как и любому футболисту, который забивает, команда должна помогать создавать моменты. «Барселона» в этом плане может предложить массу вариантом, потому что здесь много креативных игроков».