Висенте Дель Боске: «Мне тяжело говорить о том, что у «Барселоны» нет шансов на победу в Ла Лиге»

Висенте Дель Боске посетил Desafío Nacex, турнир по паддл-теннису между бывшими игроками «Мадрида» и «Барселоны». Там он рассказал о предстоящем «Класико» в воскресенье на «Бернабеу».

«Я не знаю, кто выиграет матч, но мне тяжело говорить о том, что у «Барселоны» нет шансов на победу в Ла Лиге. «Реал Мадрид» и «Севилья» являются лидерами, хотя в футболе нужно всегда быть начеку».

«Хави отлично справляется со своей задачей. Свой многолетний опыт на поле он перенес в тренерскую работу. У него есть опыт и знания, он все делает хорошо. Он всегда проявлял интерес к тренерской работе, это его призвание».

«Может ли Хави возглавить сборную Испании? Когда уйдет Луси Энрике, то нанять можно любого. Почему бы не Хави?».