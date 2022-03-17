Футболисты «Барселоны» буду играть в футболках с именами поп-звезд в будущем сезоне

На футболках «Барселоны» будут напечатаны имена поп-звезд, таких как Шакира, Джастин Бибер и The Weekend в будущем сезоне, это часть соглашения со Spotify.

«Барселона» будет использовать футболки команды, чтобы продвигать и отдавать должное музыкальным суперзвездам, связанным со Spotify.

Это может стать еще одной бизнес-возможностью для клуба, так они будут анонсировать грядущие альбомы и шоу.

Похожая история была у «Атлетико» с 2003 по 2005 год, когда клуб рекламировал фильмы, в частности «Человек-Паук» и «Хэлл Бой» на своих футболках.