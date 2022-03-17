Хави рассказал, насколько важна для «Барсы» победа в Лиге Европы

«Победа в Лиге Европы? Я много раз говорил, что наша цель — выйти в Лигу чемпионов. Победа в Лиге Европы — один из возможных путей», — сказал Хави во время пресс-конфернции перед матчем с «Галатасараем».

«Раздевалка очень взволнована, они хотят показать, что могут соревноваться в Европе.

«Я предполагаю, что «Галатасарай» проведет игру, аналогичную первому матчу. Мы должны прибавлять. Если мы поймем, как хорошо атаковать, у нас будет много вариантов для выхода в следующий раунд».

«Барселона» сыграла вничью 0:0 с «Галатасараем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд, подопечным Хави необходимо обыграть турецкую команду в гостях в четверг.