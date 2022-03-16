Хави назвал тип игрока, который не впишется в его команду, и прокомментировал будущее Мбаппе и Холанда

В пресс-конференции перед «Галатасараем» Хави попросили прокомментировать слухи, связывающие Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда с «Мадридом».

«Ни того, ни другого трансфера пока не произошло. Комментировать это нет смысла… Мы сосредоточены на завтрашней игре», — ответил тренер.

«Барселона» строит важный проект на следующий сезон. В футболе команда важнее, чем отдельные личности. Если игроки меняют ситуацию, это прекрасно, но что действительно важно, так это группа».

«Суперзвезды, которые почти не прессингуют, или хорошие игроки, которые бегают и прессингуют? В нашей команде не может быть игрока, который не прессингует. Это совершенно ясно. Давление — основа нашей игры.

Что касается проекта, который строит «Барса», каталонцы связаны со множеством игроков. Однако наиболее близкими к присоединению к клубу считаются Андреас Кристенсен, Франк Кессиэ и Нуссар Мазрауи. Все они станут свободными агентами по окончании сезона.