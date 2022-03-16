«Барселона» заинтересована в Левандовски

Роберт Левандовски хочет покинуть «Баварию» этим летом. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

По информации испанской прессы, Роберта очень хотят видеть в «Барселоне». Клуб рассматривает его в качестве одного из приоритетных трансферов.

Учитывая возраст футболиста и заканчивающийся контракт, его можно будет подписать по сниженной цене. Сейчас специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

На счету Роберта Левандовски в текущем сезоне 43 гола в 36 матчах за «Баварию».