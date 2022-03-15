«Я настроен очень оптимистично»: Пике о текущей ситуации в «Барсе»

«Я очень оптимистичен. После месяцев, через которые мы прошли, и в прошлом сезоне, мы набрались сил и сейчас в хорошей форме — это лучшая из возможных новостей», — сказал Жерар Пике, когда его попросили прокомментировать нынешнюю ситуацию в «Барселоне».

«Люди, приходящие на стадион, получают от этого удовольствие, и мы также получаем удовольствие на поле. Результаты придут, они уже есть, и мы надеемся, что так будет до конца сезона».

После тяжелого старта сезона каталонцы наконец-то обрели стабильность в плане хороших результатов. Хави, новый тренер, сыграл в этом ключевую роль.

Пике в личном плане неплохо проводит сезон. На данный момент он сыграл за «Барсу» 34 матча и забил три гола.