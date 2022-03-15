Даниэле Орсато рассудит матч «Галатасарай»-«Барселона»

Матч «Галатасарай»-«Барселона» в 1\8 финала Лиги Европы рассудит итальянский арбитр Даниэле Орсато. Помогать ему будут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети, за VAR отвечает Даниэле Довери.

Даниэле Орсато имеет большой опыт работы на международной арене, матч в Стамбуле станет третьим для итальянца матчем «Барселоны». Первый был на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2016\17, когда каталонцы обыграли «Селтик» (2-0), второй матч в этом сезоне против «Бенфики» закончился победой португальцев, а Эрик Гарсия был удален, получив две желтые карточки.

Орсато также один раз работал на матче «Галатасарая»: против «Мадрида» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019\20, испанцы обыграли турков благодаря голу Тони Крооса.