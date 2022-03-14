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«Он кричит, что я легенда клуба— тогда пусть докажет это!»: Куман вспоминает один эпизод, связанный с Лапортой, который ему не понравился

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«То, как Лапорта уволил меня? Меня задело то, что игроки сидят позади нас в самолете, а я должен подойти и сесть рядом с ним. Он всегда кричит, что я легенда клуба, докажи это тогда… и веди себя иначе», — сказал Рональд Куман голландскому телевидению, как сообщает TheEuropeanLad.

Куман дает интервью о своем периоде в Барселоне почти каждую неделю. Несколько дней назад голландец раскритиковал Жоана Лапорту за то, что он дал ему мало времени, чтобы изменить ситуацию в «Барсе».

Бывший босс «блауграны» продолжает настаивать на том, что Лапорта просто хотел избавиться от него и никогда особо не рассчитывал на его услуги.

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