«Куман не заслуживал такого отношения»: ассистент тренера винит руководство «Барсы»

«Во время первого сезона Кумана в «Барсе» все шло хорошо вплоть до марта, когда команда проиграла «Гранаде» на «Камп Ноу». После этого мы почувствовали, что руководство уже меньше поддерживает нас, особенно после того, как Лапорта стал президентом», - вспоминает помощник Роналда Кумана и бывший футболист «Барселоны» Хенрик Ларссон.

«Так все и продолжалось до лета, мы ушли на каникулы, и я не знал, буду ли продолжать работать вплоть до старта сезона. Решение было принято очень поздно».

«И если для меня это не так существенно, то Роналд Куман точно не заслуживал такого отношения. После всей проделанной работы было ясно, что Роналд сделал все, что мог – он заслуживал, чтобы ему все четко сказали относительно его будущего».

Ходили слухи, что Жоан Лапорта хотел нанять нового тренера еще летом, но в итоге из-за финансовых проблем оставил Кумана, который был уволен в конце октября.