«Осасуна» показывает хорошую результативность в матчах на выезде

«Осасуна» сегодня отправится на «Камп Ноу», чтобы сыграть с «Барселоной». Интересно, что в этом сезоне команда добивается лучших результатов именно на выезде: «Осасуна» набрала 20 очков в 13 матчах, почти столько же, сколько «Барса» (22 очка за 14 матчей в Ла Лиге). Только «Реал Мадрид» (29), «Бетис» (23), «Севилья» (22) и «Атлетико» (21) набрали больше очков, чем «Осасуна» и «Барселона» в гостевых матчах.

Также нужно отметить, что в 7 из 13 матчей на выезде «Осасуна» не смогла забить.

Все говорит о том, что подопечные Хави столкнутся с не самым простым соперником. В первом матче в Памплоне счет был равным (2-2), за «Барсу» голами отметились Нико и Абде, им ответили Давид Гарсия и Авила.