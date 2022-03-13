Сегодня Жерар Пике может сыграть свой 600й матч в составе «Барселоны»

Жерар Пике творит историю в «Барселоне». Если сегодня футболист выйдет на поле против «Осасуны», то этот матч станет для него 600м в составе каталонцев. Так Пике сможет войти в число немногих игроков, которым также удалось достичь этой отметки: Месси (778), Хави (767), Иньеста (674) и Бускетс (666). Контракт Пике с «Барсой» истекает в 2024 году, футболист останется в клубе до 37 лет.

С легкой руки Гвардиолы Пике вернулся в клуб в сезоне 2008\09 после своего английского приключения и этапа в «Сарагосе». Спустя 14 сезонов и 9 тренеров Жерар всегда был игроком стартового состава команды. Его 599 матчей распределились следующим образом: Ла Лига (386), Лига Чемпионов (122), Лига Европы (3), Кубок Короля (65), Суперкубок Испании (16), Суперкубок Европы (2), Клубный чемпионат мира (5).

Жерар Пике дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в возрасте 21 года 13 августа 2008 на «Камп Ноу» в матче против «Вислы» (4-0). Его стабильность сделала Пике одним из лучших центральных защитников в истории «Барселоны». В текущем сезоне 35-летний футболист пока сыграл 33 матча в 5 турнирах, в которых принимала участие команда.

В октябре 2020 года Пике уже преодолел отметку в 600 матчей, но на профессиональном уровне в клубах, с учетом его этапов в «МЮ», «Сарагосе» и «Барсе».