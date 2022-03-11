«Барселона» следит за ситуацией Роберта Левандовски

«Барселона» пристально следит за ситуацией Роберта Левандовски в «Баварии». Каталонцы хотят подписать футболиста по сниженной цене этим летом.

Мастерство Левандовски не вызывает сомнений: польский нападающий забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в текущем сезоне. Однако, ему уже 33 года, скорее всего он уже достиг своего голевого предела.

Нападающий оценивается в 50 млн евро в настоящий момент, но он может быть продан за существенно более низкую сумму, учитывая, что его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.