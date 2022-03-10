Рики Пуч готов уйти из «Барсы» и просит совета товарища по команде относительно нового клуба

Рики Пуч готов покинуть «Барселону» летом, сообщает Cadena Ser. Молодой футболист просит помощи у старшего товарища Жерара Пике в поисках нового клуба.

22-летний Пуч не хочет оставаться на «Камп Ноу», если только не начнет получать больше игрового времени. Пуч надеялся, что появление Хави исправит его положение, но все вышло наоборот.

«Барселона» хочет отдать футболиста в аренду. Возможно клуб продлит его контракт еще на год, его действующее соглашение с клубом заканчивается в 2023 году.

Пока под руководством Хави Рики Пуч сыграл всего 240 минут в семи матчах, дважды выходя в «основе». Новый тренер «Барсы» предпочитает ему Гави и Нико Гонсалеса.