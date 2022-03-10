«Барселона» продлила контракт с суперзвездой женской команды

«Барселона» объявил в этот четверг о продлении соглашения с Асисата Ошоала. Клуб и нигерийская звезда женской команды достигли соглашения о продлении своих отношений до 2024 года.

«Я очень рада представлять лучший клуб в мире, не только из-за футбола, который демонстрирует «Барселона», но из-за деятельности, которую клуб ведет вне поля, за отношение к игрокам», - сказала Ошоала.

Ранее клуб объявил о продлении контракта Мапи Леон и Марты Торрехон.

Женская команда «Барселоны» лидирует в чемпионате Испании с комфортным отрывом от преследователей.