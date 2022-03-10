В «Барсе» считают, что преимущество в борьбе за Холанда у «Сити», но клуб не будет опускать рук

Эрлинг Холанд – один из самых желанных нападающих в мире. Норвежцу поступают предложения от европейских грандов, среди которых «Барселона», «МанСити», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

Как признали в «Барсе» на этой неделе, сегодня определенное преимущество в гонке за норвежцем имеет «Сити» Пепа Гвардиолы, который, помимо предложения ему контракта, который удовлетворил требования Холанда и его агента, также был бы способен дать ему интересный спортивный проект.

Однако «Барселона» не намерена опускать рук и продолжит уговаривать норвежского форварда. После встречи Лапорты с Мино Райолой, агентом нападающего, в Монако именно Хави отправился в Мюнхен, чтобы встретиться с игроком и объяснить, какова будет его роль в команде, а также подробно рассказать обо всех достоинствах статуса игрока «Барсы».