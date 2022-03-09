Хави поделился новостями о состоянии Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Хави во время пресс-конференции перед матчем 1\8 финала Лиги Европы против «Галатасарая» говорил о состоянии Ансу Фати.

«Ансу Фати на финальной стадии восстановления. Посмотрим, скоро он сможет постепенно возвращаться к тренировкам в общей группе, и если все будет нормально, то можно будет говорить о его возвращении на поле».

«Ансу будет ключевым игроком для «Барсы» и для меня, в этом нет сомнений. А то, что в команде есть и другие значимые игроки никак не уменьшает его роли, наоборот, он сможет развиваться и прогрессировать еще больше».

Напомним, что кантерано получил травму 20 января на «Сан-Мамес» и принял решение не оперироваться.