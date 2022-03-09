Клубы АПЛ интересуются воспитанником Ла Масии

Ла Масия продолжает поставлять таланты, а интерес других клубов к молодежи «сине-гранатовых» не иссякает. Полузащитник Марк Касадо (19 лет) – один из наиболее ярких представителей Хувениля А «Барселоны». К нему уже проявляют интерес клубы АПЛ, среди них «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Контракт юного футболиста с «Барсой» истекает в конце сезона.

В «Барселоне» хотят, чтобы один из капитанов Хувенлия остался в клубе, в этом сезоне Касадо уже тренировался с первой командой Хави, но продление контракта со стороны клуба ему пока не было предложено.