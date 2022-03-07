«Барселона» начала подготовку к матчу с «Галатасараем»

Одержав четвертую победу подряд в матче с «Эльче», и не проигрывая уже на протяжении 11 туров, «Барселона» начала подготовку к важнейшему матчу с «Галатасараем», который состоится в этот четверг в Лиге Европы.

Перед тренировкой команда поздравила Рональда Араухо, которому сегодня исполнилось 23 года. Несмотря на свою молодость, футболист уже очень любим и уважаем товарищами по команде.

Во время тренировки Хави рассчитывал на всех футболистов, кроме травмированных Ансу Фати, Серджи Роберто, Умтити, Алехандро Бальде и Муссы Ваге, которые продолжают восстанавливаться.

Завтра у «Барселоны» выходной, команда вернется к работе в среду и продолжит готовиться к игре с «Галатасараем». Этот матч станет первым в 1\8 финала турнира и пройдет на «Камп Ноу».