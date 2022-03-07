Рональд Араухо отмечает день рождения и ждет новый контракт от «Барселоны» в подарок

Рональд Араухо, центральный защитник «Барселоны», в этот понедельник отмечает свое 22-летие и делает в статусе основного игрока каталонского клуба. Из 26 игр, которые «Барса» сыграла в Ла Лиге, уругваец сыграл 21, 16 из них в стартовом составе, и только травмы замедляли его прогресс.

Араухо ведет переговоры о своем новом контракте, но пока соглашения нет. Действующий контракт «Барсой» уругвайского центрального защитника рассчитан до июня 2023 года, но у Араухо есть интересные предложения из АПЛ.

Желание Араухо состоит в том, чтобы продолжать выступать на «Камп Ноу» в течение многих лет, посмотрим, придут ли стороны к соглашению, и сможет ли Араухо возглавить будущий проект защиты.

В своем последнем матче против «Эльче» Араухо отыграл 90 минут, отдал 74 точных передачи, сделал 3 точных длинных передачи и восстановил 5 мячей. Уругвайский центральный защитник всего лишь один раз сфолил, но за это получил желтую карточку.