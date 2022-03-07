Рекорд «Барсы» в Ла Лиге: 21 голеадор

Ферран Торрес отметился голом в ворота «Эльче» в прошедшем вчера матче чемпионата Испании. Бывший игрок «Сити» стал 21 футболистом «Барсы», забивавшем в этом сезоне в Ла Лиге. Подопечные Хави – самые плодотворные в этом вопросе среди команд европейских топ лиг. В феврале они обошли «Реал Мадрид» по количеству голеадоров.

За последние несколько туров к спискам бомбардиров «Барсы» добавились Дембеле и Обамеянг, забившие «Атлетику», а теперь и Ферран Торрес.

На счету Мемфиса 10 голов – он возглавляет список бомбардиров «Барсы», за ним следуют Люк Де Йонг (5), Обамеянг (5), Араухо (3), Ансу Фати (3), Френки Де Йонг (3), Нико (2), Серджи Роберто (2), Мартин Брэйтуэйт (2), Гави (2), Коутиньо (2), выступающий сейчас за «Астон Виллу», Пике (1), Альба (1), Бускетс (1), Алвес (1), Жуджла (1), Абде (1), Педри (1), завершивший карьеру Агуэро (1) и Ферран Торрес (1).