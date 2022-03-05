Хави отметил пользу для Ла Лиги от перехода Мбаппе и Холанда

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что «было бы здорово» увидеть Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в высшем дивизионе Испании в следующем сезоне.

Контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает в конце июня, и ожидается, что «Реал Мадрид» подпишет француза бесплатно.

Тем временем у Холанда этим летом в контракте с дортмундской «Боруссией» будет пункт о выкупе в размере 67 миллионов фунтов стерлингов, и, как говорят, «Лос-Бланкос» и «Барселона» претендуют на его подпись.

«Мбаппе и Холанд — два великих футболиста. Было бы здорово, если бы они выступали в Ла Лиге, чемпионат и клубы, в которые они переходят, станут сильнее. Они приведут на стадион больше болельщиков, и это, безусловно, будет позитивно», — сказал Хави. репортеры.

Сообщается, что «Барселона» уже смирилась с тем, что Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид», а «ПСЖ», как ожидается, потерпит неудачу в своих попытках удержать игрока сборной Франции.