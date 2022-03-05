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Хави: «Мне жаль, что я не могу дать игровое время Рики Пучу»

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«Мне жаль, что я не могу дать Рики Пучу игровое время, на его позиции жесткая конкуренция — Педри, Нико Гонсалес, Гави, Френки де Йонг», — сказал Хави во время пресс-конференции.

«Он очень хорошо тренируется, и я доволен им, он прогрессирует, но конкуренция высока».

С приходом Хави Рики Пуч сыграл всего 240 минут в семи матчах.

Между тем, контракт 22-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. Вскоре клубу придется выбирать между его продажей или предложением нового контракта.

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