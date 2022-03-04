Обамеянг назвал один крупный европейский клуб, которому он предпочел «Барсу»

«Да, у меня были контакты с «Пари Сен-Жермен». Также с некоторыми другими клубами», — сказал beIN Sports Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Я чувствую себя здесь, в «Барсе», как дома. Когда я выхожу на «Камп Ноу»-это что-то невероятное! Другое измерение. Мне это очень нравится», — добавил габонец.

32-летний игрок начал свой путь в «Барселоне», забив 5 голов в первых 6 матчах.

Обамеянг также вошел в шорт-лист претендентов на премию «Игрок месяца Ла Лиги» по итогам февраля, забив 4 гола в 4 матчах лиги, включая хет-трик против «Валенсии».