Была ли на самом деле встреча Хави и Холанда? Ответчает представитель «Барселоны»

«Встреча Хави и Холанда?? Этими вопросами следует заниматься осторожно, но такие утечки происходят в клубе. Я лично не знал о встрече», — сказал RAC1 вице-президент «Барселоны» по маркетингу Хули Гуйу.

Итак, похоже, босс «Барсы» на прошлой неделе встречался с Эрлингом Холандом. Сообщается, что Хави рассказал 21-летнему игроку о проекте «сине-гранатовых». Также присутствовал один из директоров «Барсы» Йорди Кройф.

Ожидается, что летом «Барселона» сможет позволить себе приобрести норвежца. Тем не менее, «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» все еще участвуют в гонке за суперзвездным нападающим.