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Хави звонил Франку Кессиэ и просил его присоединиться к «Барсе»

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По словам итальянского журналиста Маттео Морето, Хави позвонил Фрэнку Кессиэ по поводу перехода игрока в «Барселону».

25-летний игрок был тесно связан с переходом в «Барселону» в последние недели, и слухи продолжают набирать обороты.

Кессиэ не развеял опасений болельщиков «Милана», так как пока отказывается продлевать контракт. Это привело к тому, что болельщики освистали полузащитника.

Кессиэ перейдет в новый клуб в качестве свободного агента в конце сезона, если все останется по-прежнему.

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