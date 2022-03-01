Советник Лапорты подтверждает, что «Барса» может подписать Холанда, но при одном условии

«Конечно, мы можем подписать Холанда», — заявил журналистам советник Жоана Лапорты Энрик Масип, сообщает Barca Actualite.

«В финансовом отношении у нас есть все, что нужно. Но это также зависит от нашего фонда заработной платы. Если мы разгрузим его, мы сможем это сделать», — добавил он.

Когда Лапорте задали тот же вопрос, он ответил: «У нас есть несколько вариантов».

В феврале стало известно, что «Барселона» предложит Эрлингу Холанду зарплату около 20 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.

«Барса» может расстаться с некоторыми из своих ключевых игроков, чтобы иметь возможность позволить себе норвежца.