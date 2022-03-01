Кто из руководителей «Барселоны» был категорически против назначения Хави? Рассказываем

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был категорически против того, чтобы клуб нанял Хави, когда дела Роналда Кумана шли из рук вон плохо.

Лапорта был против Хави еще до того, как его избрали президентом, учитывая, что его главный оппонент Виктор Фонт был ярым сторонником немедленного увольнения Кумана и назначения Хави.

В ходе дебатов Лапорта даже высмеял Фонта за то, что он всегда говорил о Хави.

Однако, когда трудности команды стали слишком серьезными, и «Барса» не смогла убедить топ-тренеров, таких как Тен Хаг, присоединиться к ним, Лапорта уступил общественному мнению и назначил Хави.

Сегодня Лапорта является самым преданным поклонником Хави, поскольку 42-летний специалист вернул клуб в четверку лучших в Ла Лиге.