Названо имя самого строгого арбитр для «Барселоны» в этом сезоне

Карлос дель Серро Гранде — самый строгий судья по отношению к «Барселоне».

В этом сезоне 45-летний арбитр судил 4 игры «Барсы», в которых он выдал ошеломляющие 14 желтых карточек и одну красную карточку игрокам «Барселоны». Вторая желтая карточка стала красной для Френки де Йонга.

Однако каким-то образом «Барсе» удалось выиграть 2 матча, которые судил Гранде (1:0 против «Эспаньола» и 4:1 против «Валенсии»), а в остальных двух они сыграли вничью (1:1 против «Севильи» и 0:0 против «Кадиса»).

Недавно в игре против «Валенсии» Гранде выдал 4 желтыми карточки игрокам «Барсы». Тем не менее подопечные Хави забили по голу за каждую показанную карточку.