11 игроков «Барселоны» пришли на тренировку, несмотря на 3 выходных

Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Педри, Френки де Йонг, Дани Алвес, Ферран Торрес, Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт, Марк-Андре тер Стеген и Серджи Роберто тренировались в понедельник, несмотря на то, что у них было 3 выходных.

Это не первый раз, когда подобное происходит при Хави. Несколько дней назад 9 игроков «Барселоны» явились на тренировку в выходной день.

Стоит отметить, что Серджи Роберто тренируется только индивидуально, так как он находится на пути к полному восстановлению после травмы.