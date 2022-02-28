FC BARCELONA
Блог

11 игроков «Барселоны» пришли на тренировку, несмотря на 3 выходных

Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Педри, Френки де Йонг, Дани Алвес, Ферран Торрес, Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт, Марк-Андре тер Стеген и Серджи Роберто тренировались в понедельник, несмотря на то, что у них было 3 выходных.

Это не первый раз, когда подобное происходит при Хави. Несколько дней назад 9 игроков «Барселоны» явились на тренировку в выходной день.

Стоит отметить, что Серджи Роберто тренируется только индивидуально, так как он находится на пути к полному восстановлению после травмы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные