Ожидается, что Дембеле выйдет в стартовом составе против «Атлетика»

Все указывает на то, что Усман Дембеле выйдет в «основе» против «Атлетика», утверждает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави предоставит Феррану Торресу отдых против басков. В этом случае француз мог появится на левом фланге с первых минут матча. Еще один вариант – выпустить Гави.

С тех пор, как «Барселона» объявила, что Дембеле отклонил последнее предложение клуба о продлении, Усман появлялся в «основе» всего в одной игре —против «Валенсии».

В этом сезоне Дембеле провел за каталонцев 15 матчей, забив гол и отдав результативную передачу.