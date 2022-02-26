«Мы на правильном пути»: Алемани отреагировал на впечатляющую победу «Барсы» над «Наполи»

«Мы наслаждались отличной игрой, помимо результата, мы очень довольны стилем и уровнем игры, который был продемонстрирован. Мы на правильном пути, нам предстоит многое сделать, но сейчас мы счастливы», - сказал Матеу Алемани телевидению клуба о победе над "Наполи".

«Команда показывает высокий уровень. «Наполи» был отличным соперником, это выдающаяся команда. Победа дала нам уверенность и желание продолжать работать, чтобы прогрессировать и совершенствоваться».

Директор «Барселоны» также отреагировал на то, что каталонцы сыграют с «Галатасараем» в следующем раунде Лиги Европы.

«Нужно победить всех, если хотите выиграть титул. Самое главное, чтобы мы сохранили тот уровень, который был у нас в последних играх. Мы очень уважаем соперника».

После ничьей 1:1 на «Камп Ноу» «Барселона» в ответном матче обыграла «Наполи» со счетом 4:2. Подопечные Хави также имели преимущество в первой игре, но не реализовали свои моменты.