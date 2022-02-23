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Экс-директор «Барсы» рассказал, сколько клуб заплатил за Педри

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«Окончательная цена за Педри составит менее 20 миллионов евро, включая возможные надбавки», — сказал бывший технический директор «Барселоны» Рамон Плейнс, которого цитирует Фабрицио Романо.

 

«Я до сих пор помню, когда мы подписали Педри, были люди, которые были не очень довольны этой сделкой, вложив 5 миллионов евро в молодого игрока».

Педри перешел в «Барселону» в 2020 году из «Лас-Пальмас» . Первоначальный взнос составил 5 миллионов евро.

Полузащитник с самого начала стал постоянным игроком стартового состава «Барселоны», сыграв 52 матча в свой первый сезон в клубе.

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