Экс-директор «Барсы» рассказал, сколько клуб заплатил за Педри

«Окончательная цена за Педри составит менее 20 миллионов евро, включая возможные надбавки», — сказал бывший технический директор «Барселоны» Рамон Плейнс, которого цитирует Фабрицио Романо.

«Я до сих пор помню, когда мы подписали Педри, были люди, которые были не очень довольны этой сделкой, вложив 5 миллионов евро в молодого игрока».

Педри перешел в «Барселону» в 2020 году из «Лас-Пальмас» . Первоначальный взнос составил 5 миллионов евро.