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«Юве» и еще 2 итальянских клуба хотят подписать Депая

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Ожидается, что Мемфис Депай покинет "Барселону" летом и, скорее всего, переберется в Италию, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport.

«Ювентус», «Интер» и «Милан» обратились к нему по поводу возможного летнего перехода. Голландец будет доступен по сниженной цене, поскольку его контракт истекает уже в 2023 году.

Мемфис выберет уход, если он перестанет быть постоянным игроком после того, как оправится от травмы. Похоже, что Депай не вписывается в систему Хави, поэтому каталонцы в январе подписали трех форвардов.

В этом сезоне 28-летний футболист провел за «Барселону» 23 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

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