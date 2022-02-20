«Юве» и еще 2 итальянских клуба хотят подписать Депая

Ожидается, что Мемфис Депай покинет "Барселону" летом и, скорее всего, переберется в Италию, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport.
«Ювентус», «Интер» и «Милан» обратились к нему по поводу возможного летнего перехода. Голландец будет доступен по сниженной цене, поскольку его контракт истекает уже в 2023 году.
Мемфис выберет уход, если он перестанет быть постоянным игроком после того, как оправится от травмы. Похоже, что Депай не вписывается в систему Хави, поэтому каталонцы в январе подписали трех форвардов.
В этом сезоне 28-летний футболист провел за «Барселону» 23 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.
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